Neue Methode: So können Bäume aus Beton wachsen

Villach bastelt weiter an der Entstehung einer grünen Achse. Am Hauptplatz waren es im Sommer noch flexible Bäume, die dort Schatten gespendet haben, nun werden die ersten Bäume tatsächlich in den Beton verpflanzt. Auf dem Standesamtsplatz werden ab Montag erstmals zwei Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gesetzt.