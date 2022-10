Junger Lenker überschlug sich mit Auto auf B129

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Samstag um 15.10 Uhr mit seinem Pkw auf der B129 in Fraham in Richtung Linz. Dabei kam er mit dem Fahrzeug in der Linkskurve bei Straßenkilometer 24,2 ins Schleudern, wodurch der Lenker die Kontrolle über dieses verlor. Der Pkw überschlug sich und kam auf der linken Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.