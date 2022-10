MotoGP: Rennen am Sepang-Circuit ab 9 Uhr LIVE

In unglaublichen 1.57,79 Minuten heizte Martin am Samstag über den Sepang-Rundkurs und ließ seinen ersten Verfolger Bastianini damit satte 46 Zehntel hinter sich. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte auch Marquez, der sich erst im Q1 beweisen musste, ehe er den Sprung in Startreihe eins schaffte.