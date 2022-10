Schumacher attackiert Steiner: „Ist nicht Netflix“

Im zweiten freien Training konnte jedenfalls vor allem Mick mit einem fünften Platz auf sich aufmerksam machen. Während Magnussen sich mit einem neuen Vertrag bereits in Sicherheit wiegen darf, muss der 23-Jährige nach wie vor um einen Verbleib in der Motorsport-Königsklasse kämpfen. Folglich sollen sonntags am Circuit of the Americas Punkte her.