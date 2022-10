Haas spricht mit Routinier, Micks Chancen „50:50“

Mick muss punkten

Auch der Name Antonio Giovinazzi war in der Diskussion um Haas‘ Zukunft bereits genannt worden. Der Italiener wartet seit seinem Aus bei Alfa Romeo 2021 darauf, wieder in der Königsklasse schnelle Rundenzeiten auf den Asphalt zu zaubern. Micks Vorteil gegenüber dem 28-Jährigen: Er hat noch ein paar Rennen Zeit, um Steiner von einem Verbleib zu überzeugen. Was der 57-Jährige vom Deutschen dabei sehen will: Punkte, Punkte, Punkte.