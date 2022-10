826.000 Euro! Ronaldo fasst Mega-Strafe aus

Abschied im Winter?

Laut der englischen Boulevardzeitung „The Sun“ hat Ronaldo durch seine Aktion - er hatte im Finish der Partie gegen Tottenham die Einwechslung verweigert - nun auch den Rückhalt in der Mannschaft verloren. Er darf vor dem Chelsea-Spiel auch nicht am Teamtraining teilnehmen und muss demnach eine Strafe in Höhe von 720.000 britischen Pfund (826.000 Euro) zahlen, weil er öffentlich keinen Respekt für den Trainer zeigte. Wirklich entschuldigt hat sich der 37-Jährige via Instagram nicht, schrieb: „Bald werden wir wieder zusammen sein.“ Englische Medien gehen jedoch davon aus, dass Ronaldo Manchester United im Winter verlassen wird. Was nach den Turbulenzen und Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Wochen nicht überraschend käme.