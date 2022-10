Nach Eklat: ManUnited-Coach schmeißt Ronaldo raus!

Einwechslung verweigert

Fest steht: Beim 2:0-Heimsieg von Manchester United über Tottenham Hotspur schmorte Ronaldo am Mittwoch die komplette Spielzeit auf der Bank, eher der Superstar in Spielminute 89 - also bereits vor Abpfiff - offenbar ohne Erlaubnis in den Spielertunnel abhaute. Laut der „Daily Mail“ soll er sogar eine Einwechslung verweigert haben - ein Eklat, der nun offenbar Konsequenzen hat ...