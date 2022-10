Chelsea gegen Manchester United - 18.30 Uhr LIVE

„Cristiano Ronaldo wird nicht Teil des Manchester-United-Kaders für das Premier-League-Spiel am Samstag gegen Chelsea sein“, teilte der Klub am Donnerstagabend in einer Stellungnahme mit. „Der Rest des Kaders ist voll fokussiert, sich auf das Spiel vorzubereiten.“ Ronaldo hatte in der vergangenen Saison 24 Pflichtspieltore für United erzielt, in der laufenden Saison stand er unter Neo-Trainer ten Hag aber erst zweimal in der Startformation.