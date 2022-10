Lkw-Fahrerin schwärmt: „Wir fühlen die Freiheit“

An den letzten Winter denkt Rebecca Hollerer mit Begeisterung zurück. Damals sind sie und ihr Bruder Ismael in die Lombardei gefahren, in die Stadt Bergamo, berühmt für mittelalterliche Gemeinden und malerische Berglandschaften. „Eine schönere Kulisse für Sonnenaufgänge gibt es nicht!“, schwärmt die 21-jährige Lkw-Fahrerin. Ismael und Rebecca hatten in ihren 40-Tonner, ein Mercedes-Benz Actros, große Mengen Kräuter geladen.