Drew Barrymore verrät Clooney pikantes Geheimnis

Barrymore knutschte mit Clooneys bestem Freund

Woraufhin Drew die Katze aus dem Sack ließ: „Ich war mal in deiner Nähe so betrunken. Als wir damals zusammen ‚Confessions of a Dangerous Mind‘ gedreht haben, habe ich mit Waldo geknutscht!“ Um dann den Zuschauern zu erklären: „Waldo Sanchez ist Georges bester Freund. Sie arbeiten zusammen.“