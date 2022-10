Werfener wollen den„Berggeist“ sichtbar machen

Der erzbischöfliche Pfleger und Kämmerer Anton Sauter amtierte um 1800 in Werfen, 1807 verunglückte er im winterlichen Gebirge tödlich. Um sein Ableben ranken sich Mythen, die es gar in ein Pongauer Sagenbuch geschafft haben. „Der Sauter is heraußt“ handelt von unheimlichen Begebenheiten im Noibirg – das ist ein dem Hochköniggipfel benachbartes Felsmassiv. Dort soll der Geist von Anton Sauter sein Unwesen treiben.