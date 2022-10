Klebe-Chaoten gehen jetzt auf große Tournee

Es klingt wie eine gefährliche Drohung, und genau so soll es vermutlich auch verstanden werden: Die Pseudo-Klimaschützer der „Letzten Generation“ wollen ihren absurden Sitzprotest jetzt bald auf alle Bundesländer ausweiten. „Überall im Land möchten die Leute aktiv werden und sich unserem Widerstand anschließen“, heißt es dazu vom Pressesprecher. Was genau hinter der Ausweitung des Protests auf das ganze Land steckt, will man noch nicht verraten. In die Karten lassen sich die militanten Aktivisten wieder einmal nicht blicken. Rekrutiert und informiert wird aktuell über den Nachrichtendienst Signal.