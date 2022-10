Klebe-Chaotin: „Haft war wie Erholungsurlaub“

„Ich war also gleich wieder im Dienst. Die Haft hat mich nicht im Geringsten abgeschreckt“, betont sie. Im Gegenteil: „Es war relativ erholsam. Sogar das Essen war gut, wenn auch etwas wenig“, so Krumpeck, die 44 Tage lang in Hungerstreik trat, um Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu einem Gespräch über die Stadtstraße zu „bewegen“.