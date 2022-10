Werke von ukrainischer Künstlerin in Wien gelandet

„Blühende Landschaften“ nennt Stryzhko ihre Bilderreihe. Ölgemälde, die in der Blütezeit der Ukraine vor dem Krieg entstanden sind. Die Qualität der Werke mögen Kunstkenner bewerten, die Hintergrundgeschichte liest sich aber spannend: Im März flüchtet die namhafte ukrainische Künstlerin - eines ihrer Bilder hängt etwa im Präsidentenpalast Kiews (siehe unten) - mit ihrem Sohn in den Westen und landet schließlich in der 10.000-Seelen-Gemeinde Groß-Enzersdorf (Niederösterreich). SPÖ-Gemeinderat Robert Nepp nimmt die beiden Kriegsflüchtlinge bei sich auf, es entwickelt sich eine Freundschaft. Dennoch plagen die 43-Jährige Sorgen. Um ihre Heimat, ihre Angehörigen und Freunde. Und um ihre Gemälde, die sie in den Kriegswirren zurücklassen musste.