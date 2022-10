Jetzt spricht Lugners „Bambi“: „Bereue gar nichts“

Gedreht wurde „Forsthaus Rampensau“ vor Monaten. Mit Abstand im Fernsehen betrachtet: Genieren Sie sich, finden Sie es peinlich oder ohnehin eigentlich nur lustig?

Also, ich muss sagen, ich habe schon ein wenig Bedenken gehabt, weil ja noch nicht so genau wusste, wie es erstens mit Senad ist in der Öffentlichkeit. Weil er ja doch ein sehr launischer Mensch ist und auch gar nicht so in die Medien reinwollte. Und dann war mein zweiter Gedanke eben, weil ich gehört hab, dass es bis zu maximal zwei Wochen dauert. Und wir sind ja doch die Einzigen mit vier Kindern, was ja auch nicht so ohne ist. Das waren eigentlich meine einzigen Bedenken, aber ich bereue es im Endeffekt jetzt gar nicht. Erstens, weil wir es durchgezogen haben, und zweitens, weil‘s eine nette neue Erfahrung war - und weil wir zum Glück auch eine voll coole Truppe waren. Wir haben uns eigentlich gut verstanden und haben geschaut, dass wir alle irgendwie miteinander auskommen. Ich bin sowieso eine, die vom Typ her Konflikten aus dem Weg geht. Also, ich bereue es nicht.