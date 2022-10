Altach hat einen neuen Sportdirektor

Breites internationales Netzwerk

Während seiner Zeit in Monaco hat sich Festetics ein Netzwerk in zahlreichen für den österreichischen Fußball relevanten Märkten aufgebaut. Er war unter anderem als Scout in der D-A-CH-Region, Frankreich und Belgien sowie in Westafrika tätig. Zu Gute kamen ihm dabei seine Sprachenkenntnisse: Der SCRA Sportdirektor in spe kann sich in sieben verschiedenen Landessprachen verständigen.