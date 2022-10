Klein-Lkw mit Hilfsgütern kippte in Achenkirch um

Glück im Unglück für einen Georgier (26) bei seiner Fahrt mit einem Klein-Lkw auf der Achenseebundesstraße in Tirol! Der Mann kam am Dienstagnachmittag mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, landete am Straßenbankett und kippte schließlich um. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt.