Irans Regierung streitet Drohnenlieferung ab

US-Außenministerium drohte mit Sanktionen

Darüber hinaus hatte das US-Außenministerium mit Sanktionen gegen Unternehmen und Länder gedroht, die in das iranische Drohnenprogramm involviert sind. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass das Militärbündnis „in den kommenden Tagen“ Systeme zur Abwehr von Drohnen an die ukrainische Armee liefern werde. Ob mit oder ohne iranische Waffen, das russische Heer setzte am Dienstag seine Drohnen- und Raketenangriffe fort. In der ganzen Ukraine gab es immer wieder Luftalarm.