Vor den Augen des Bruders in den Tod gestürzt

Die beiden Brüder aus dem Bezirk Spittal an der Drau waren seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, im Bereich des Radlgrabens (Reißeckgruppe), in den sogenannten „Fleischwänden“ nach vermissten Schafen zu suchen. Ein Schaf hatte sich im Bereich des Radlsees in eine schwer zugängliche Felsrinne verirrt. Um das Schaf bergen zu können, errichteten sie in 2540 Metern Seehöhe eine provisorischen Abseilstand. Der 38-jährige Bruder seilte sich ab. Nachdem er das Schaf erreicht hatte, lief dieses in Richtung des 43-jährigen Bruders. Als dieser das Schaf einfangen wollte, geschah das Unglück. Der 43-Jährige dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte über eine 45 Meter hohe Felswand in den Tod.