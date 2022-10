Diese Kinder trainieren immer mehr in einer Ruine

Die Rede ist von dem 1979 eröffneten Stadion Vöcklabruck. In dem einst Österreichs ewiger 100m-Rekordhalter Andreas Berger für seine seit 1988 nicht unterbotene Bestzeit von 10,15 Sekunden trainiert hat – das heute aber ein wenig an den Bette-Midler-Ohrwurm „From A Distance“ erinnert. Denn aus einer gewissen Entfernung und Distanz wirkt die Arena, in der einst auch der Zweitliga-Fußball gerollt ist, auf den ersten Blick durchaus noch immer schmuck. Von der Ehrentribüne leuchten etwa sogar massenhaft rote Blumen.