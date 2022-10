Wallner: „Wir brauchen keine Zelte“

Aufgaben seien auf anderer Eben zu regeln

Wallner sieht vor allem den Bund und die EU in der Pflicht: „Wo bleibt der effektive Außengrenzschutz? Wo bleiben die Aufnahmezentren an der Grenze? Wo bleibt die Beschleunigung der Asylverfahren? Wo bleiben die Rückführungsabkommen, die sicherstellen, dass diejenigen, die bei uns kein Asyl bekommen, auch rasch wieder heimkehren? Das sind Aufgaben, die hat man auf einer anderen Ebene zu regeln und die sind mindestens ebenso wichtig“, polterte er. Auch die Fortschritte im Kampf gegen das illegale Schlepperwesen seien nicht erkennbar. Unterm Strich sei es deshalb nicht richtig, dass jene für Missstände verantwortlich gemacht werden würden, die am Ende der Kette stünden und sich um Quartiere zu bemühen hätten.