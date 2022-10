Ex-Freund wegen Todesdrohungen festgenommen

Die Frau verständigte den Notruf und schilderte den Beamten, dass der Mann ihr den Tod gewünscht und sie auch bedroht habe. Doch: Anzeige, Wegweisung und Betretungsverbot fruchteten nicht. Der Mann schickte am 17. Oktober erneut mehrfache Todesdrohungen per SMS ab. Die Staatsanwaltschaft ließ den Mann deswegen festnehmen und in die Justizanstalt bringen.