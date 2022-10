308.273 Personen aktuell auf Jobsuche

Weiter positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Aktuell sind 308.273 Personen auf Jobsuche, davon befinden sich 69.761 in Schulungen. „Die Entwicklung entspricht damit der üblichen Entwicklung zum Ende der Sommersaison“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag. Die Arbeitslosigkeit liege - inklusive der Menschen in Schulung - weiter unter den Werten der vergangenen drei Jahre, auch die Kurzarbeits-Voranmeldungen bewegten sich nach wie vor mit 6382 Personen auf relativ niedrigem Niveau.