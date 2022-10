Pro und Kontra: Sollten Männer Kleider tragen?

Kontra: Die „Toleranten“

Toleranz! Toleranz! Toleranz! Diesen gebetsmühlenartig vorgetragenen Schlachtruf kennen wir von meist linken Aktivisten, und das ist grundsätzlich ja auch in Ordnung so. Nicht in Ordnung ist es aber, wenn ausgerechnet jene, die den Toleranzgedanken vor sich hertragen wie einen Bauchladen, intolerant agieren. Denn die freie Entscheidung von Eltern, die aus Gründen, die nur sie kennen, ihre Kinder nicht ins Theater schicken, ist zu respektieren! Dass das Mezzanin-Theater daraus einen Skandal konstruieren will, ist der eigentliche Skandal daran.