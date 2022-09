Wiener Klebechaoten wollen nun überall zuschlagen

Montagmorgen haben mehrere Öko-Initiativen zur Pressekonferenz geladen. Sie hatten am Wochenende in Wien konferiert und ein gemeinsames Ökonetzwerk gegründet. Die Ergebnisse sollten nun präsentiert werden. Auf dem Weg in das Innenstadtcafé dürften einige Vertreter in einem Rucksack wohl noch etwas China-Klebstoff gefunden haben. Kurzerhand leimten sich also wieder einmal ein paar von ihnen auf die Straße. Resultat: Ein gewaltiger Stau samt verheerender CO2-Bilanz.