Aktivisten picken sich mit China-Giftkleber fest

Als „giftig und reizend“ beschreibt das deutsche „Forschungslabor für Toxologie und Umgang mit chemischen Stoffen“ Prevor den Hauptbestandteil jedes Superklebers. Der heißt chemisch korrekt Cyanacrylat — was an sich schon furchterregend klingt — und tatsächlich gefährlich für Mensch und Natur ist. Laut Entsorgern hat die hohe und schnelle Klebkraft, in diesem Fall eben zwischen Händen und Straße, ihren umweltbedenklichen Preis.