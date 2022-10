Darum wechseln wir gerne unser Parfüm im Herbst

In den Monaten von Herbst bis Winter wird unsere Haut trockener, wodurch wir die Düfte nicht mehr so lang an unserer Haut spüren, wie im Sommer. Von der trockenen Haut stehlen sich die Düfte schnell davon, auch daher ist es empfehlenswert, jeden Tag eine Body Lotion zu benützen. Eau de Parfume ist konzentrierter, als Eau de Toilette, deshalb in Wintermonaten vielleicht die bessere Wahl.