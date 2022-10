Nach zwei Fahrten wurde Schlepper (34) gefasst

„Menschenleben schützen“

„Das entschlossene Vorgehen gegen Schlepper und illegale Migration heißt Menschenleben zu schützen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der menschenverachtenden Schlepperkriminalität werden sowohl in Österreich, aber auch in der internationalen Kooperation konsequent fortgesetzt“, so Innenminister Gerhard Karner.