Osttirol: Pkw-Lenkerin (21) stürzte in die Tiefe

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag auf der Großglocknerstraße in Iselsberg-Stronach! Eine 21-jährige Österreicherin war mir ihrem Auto in Richtung Kärnten unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab. Ihr Auto stürzte dabei rund 35 Meter über steiles Gelände ab. Sie blieb an einem Baum auf dem Dach hängen.