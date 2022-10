„Russlandfreundliche KPÖ - gefährliche Ideologie“

Wie gefährlich ist es, wenn die steirische KPÖ den russischen Angriffskrieg verharmlost?

Ich betrachte das als eine potenzielle Gefahr für unsere Demokratie. Viele Wähler in der Steiermark glauben, eine Partei gewählt zu haben, die sich sozial engagiert. In Wahrheit haben sie die russlandfreundliche KPÖ gewählt, die an einer ewiggestrigen und gefährlichen Ideologie festhält.