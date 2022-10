„Herr Murgg, kommen Sie doch mal ins Kriegsgebiet“

„Wie kann jemand so etwas von sich geben?“

Halyna Iskiv ist eine redselige Person, aber heute bleiben ihr die Worte im Hals stecken. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 2009 in der Steiermark, nach einem Au-pair-Aufenthalt ist sie geblieben und fühlt sich mittlerweile hier zu Hause. Ihre Emotionen kann die 40-jährige Dolmetscherin und Friedensaktivistin nur schwer zum Ausdruck bringen: „Ich war wenig überrascht, dass so etwas von der KPÖ kommt, aber wie um alles in der Welt kann ein Mensch nur so etwas von sich geben?“