Professorentitel und Ehrung für die Haubenwallners

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen und dass unsere Freunde das mit uns so ausgiebig gefeiert haben“, so die Haubenwallners. Übrigens: Noch bis Ende Oktober gibt es die Möglichkeit das Dorfmuseum zu besuchen. Auch zu Martini sind die beiden Wochenenden geöffnet. Dann geht es in die Winterpause.