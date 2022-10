EU-Staatsanwaltschaft ermittelt zu Impfstoffkäufen

Die milliardenschweren Corona-Impfstoff-Käufe der EU sind ins Visier der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) geraten. Diese bestätigt, „dass sie Ermittlung über den Erwerb von Covid-19-Impfstoffen in der Europäischen Union führt“, so die Behörde am Freitag. Während der Pandemie hatte die EU-Kommission im Namen der Mitgliedstaaten Verträge über Hunderte Millionen Dosen Impfstoff verhandelt und abgeschlossen. Das Vorgehen stand immer wieder in der Kritik, weil die Verträge nur teilweise öffentlich gemacht worden sind oder weil es Verzögerungen bei der Lieferung des Impfstoffs gab.