Lehrling (15) nach Sturz in Fluss in Lebensgefahr

Am Freitagvormittag war der Bursche dabei, Instandhaltungsarbeiten an einem Kleinwasserkraftwerk in Kindberg nahe des Angerwegs durchzuführen. Er ist Lehrling bei einer Stahl- und Fahrzeugbau-Firma, wie die Polizei informiert. Der 15-Jährige sollte in etwa zwei Metern Höhe Schrauben lockern. Zwei Arbeitskollegen, 43 und 60 Jahre alt, waren in der Nähe, hatten aber keinen Sichtkontakt.