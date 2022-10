66-Jähriger bedrohte seinen Bruder mit einer Axt

„Nicht zurechnungsfähig“, lautete die Diagnose von Psychiaterin Adelheid Kastner in der Verhandlung. Da eine Gefährlichkeit auch in Zukunft gegeben ist, beantragte die Staatsanwältin eine Einlieferung in eine Anstalt. Diese wurde vom Gericht aber nur bedingt ausgesprochen. Die Probezeit für den einsichtigen Angeklagten wurde mit fünf Jahren festgelegt. Außerdem gab es Weisungen zu seiner Unterbringung bei pro mente, über die Einnahme seiner Medikamente, und er darf sich seinem Bruder nicht mehr nähern.