FPÖ will nicht, dass Jugendliche länger ausbleiben

Eine Stunde früher daheim

Während in allen anderen Bundesländern Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr bis 23 Uhr und zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bis 1 Uhr ausgehen dürfen, müssen sie in Oberösterreich eine Stunde früher zu Hause sein. Gerstorfer und SPÖ-Klubobmann Michael Lindner, der ihr demnächst in dieser Funktion nachfolgen wird, wollen das ändern. Sie haben einen Beteiligungsprozess gestartet, an dem auch junge Leute und Eltern teilnehmen sollen. Ein Fachentwurf soll bis Jahresende vorliegen. Der Landtag muss sich dann 2023 damit befassen.