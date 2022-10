Jugendliche sollen künftig länger ausgehen dürfen

Unter 14-Jährige müssen in Oberösterreich derzeit laut Gesetz spätestens um 22 Uhr zuhause sein, zu Mitternacht ist für 14- bis 16-Jährige Schluss mit Party. Oberösterreich hat hier strengere Regelungen als andere Bundesländer, das soll aber schon bald der Vergangenheit angehören. Denn die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) und der rote Landtagsklubchef Michael Lindner wollen das 2023 auslaufende Gesetz an den Rest Österreichs angleichen. Der Startschuss für eine entsprechende Novelle sei erfolgt, informierten die beiden am Dienstag.