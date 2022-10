Jungunternehmen: Starthilfe über die Landesgrenze

Studenten und Wissenschafter von heimischen Fachhochschulen, die mit Forschungsergebnissen den Schritt ins Unternehmertum wagen, werden in Niederösterreich vom Gründerservice Accent auf diesem Weg begleitet. Im Burgenland nimmt sich die Gründerinitiative Südhub vor allem in den Bereichen Gesundheit und Pflege angehender Jungunternehmer an. Jetzt sollen diese beiden Serviceangebote über die Landesgrenze hinweg verknüpft werden.