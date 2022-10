Würden Sie Maskenpflicht in Innenräumen befolgen?

In ganz Österreich besteht derzeit ein hohes Risiko aufgrund der Pandemie laut Corona-Kommission. Daher empfehlen die Experten unter anderem, wieder vermehrt eine FFP2-Maske zu tragen, die nicht nur vor COVID-19 sondern auch vor Influenza schützt. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fordert die Ausweitung einer Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Spitälern auf ganz Österreich. Würden Sie sich an eine Maskenpflicht in Innenräumen halten? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!