Unfall mit E-Dreirad: 15-Jähriger schwer verletzt

Eine Spritztour mit einem Elektro-Dreirad endete am Dienstag in Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) mit einen Notarzt-Hubschraubereinsatz. Drei Burschen (13, 14 und 15) waren mit dem Gefährt auf einem Forstweg unterwegs, als der 14-jährige Lenker plötzlich stehen blieb und die Handbremse anzog. Die beiden anderen befanden sich auf der Ladefläche.