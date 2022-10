Orthodox-jüdischer Bubenchor löst TikTok-Hype aus

Der Miami Boys Choir (MBC) ist in Amerika alles andere als unbekannt. In Florida von Dirigent Yerachmiel Begun gegründet, zog es der Chorleiter in den 2000-er Jahren vor, die Gruppe nach New York zu übersiedeln. Es war sein Sohn, der ihn überredete, die alten Lieder auf TikTok hochzuladen. Damit begann dieser unvorstellbare Triumphzug.