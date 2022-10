Irres Gerücht: Bradys Sexritual schuld an Ehe-Aus?

Brady soll demnach vor wichtigen Spielen mehrere Tage auf Sex verzichtet haben, um fokussiert zu bleiben - was Bündchen so gar nicht gefallen haben soll. „Die Ehe wurde kalt wie Eis. Gisele ist ein brasilianisches Supermodel mit einem Super-Sex-Verlangen. Sie sagte ihren Freunden, dass sie mehr von ihrem Mann braucht“, so der vermeintliche Insider.