Brady zerschmettert Tablet und verursacht Prügelei

Zwar konnte Buccaneers-Star Tom Brady mit einem 20:10-Erfolg gegen die New Orleans den zweiten Sieg in Folge feiern und endlich den Saints-Fluch (Brady hatte mit den Buccaneers bis dato in der Regular Season in vier Spielen nie gegen die Saints gewinnen können) beenden, wirklich glücklich schien der Quarterback während der Partie jedoch nur selten. Ganz zum Leidwesen seines Tablets.