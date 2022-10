Seniorenmesse jetzt nicht mehr zum Nulltarif

Muss das sein?

So oder so, für viele Pensionisten ist das eine Preiserhöhung, die gerade in Zeiten der massiven Teuerung schwer zu stemmen sein wird. Muss das also sein? „Aufgrund des aktuellen Kostendrucks und weil wir beim Programm und der Infrastruktur keinesfalls sparen sowie das gewohnt hohe Niveau halten wollen, gab es keinen anderen Weg, als Eintritt einzuführen“, erklärt ein Sprecher. Dafür biete man aber auch einiges: Turnen mit „Fit mit Philipp“, die Jungen Zillertaler, Tanzstunden, Lesungen und zahlreiche Messestände und vieles mehr.