Fahrzeug brannte auf der A13 vollkommen aus

Bereits von Weitem dürfte man Dienstagfrüh das Flammenmeer auf der Brennerautobahn in Richtung Schönberg gesehen haben! Im Stadtgebiet von Innsbruck, kurz vor dem Parkplatz Patsch, fing der Pkw des 22-Jährigen plötzlich an zu rauchen. Er stoppte das Fahrzeug und entfernte sich davon. Wenig später stand das Auto auch schon in Flammen.