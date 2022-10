Pizarro: Nach Abschiedsspiel bereit für Tirol

Studio-Sendung und Live-Übertragung

Das Star-Revival steigt von 14. bis 18. November im Hotel „Mein Almhof“ in Tirol bzw. in der Sporthalle Imst. krone.at und krone.tv berichten am 15. November ab 19.25 Uhr mit einer 40-minütigen Studio-Sendung mit hochkarätigen Gästen aus dem Hotel. Das große Legenden-Turnier übertragen wir dann am 16. November ab 17.45 Uhr live. Unbedingt vormerken!