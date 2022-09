Hertha-Sportchef Fredi Bobic kommt nach Tirol

Angekündigt haben sich nämlich de facto unzählige Granden des österreichischen und deutschen Fußballs. Ein - nicht repräsentativer - Auszug: Klaus Augenthaler, Giovane Elber, Hansi Müller, Balakow, Gaudino, Horst Hrubesch, Andi Herzog, Toni Polster, Peter Stöger, Steffen Hofmann, Helge Payer, Stanisalw Tschertschessow, Radoslav Gilewicz etc. etc. Mit Lothar Matthäus und Jogi Löw laufen noch Gespräche. Auch deren Kommen ist nicht unwahrscheinlich. Und jenes von Bobic jetzt eben fix. Der einstige Superstriker des VfB Stuttgart und dortige Teamkollege von Franz Wohlfahrt weilt aktuell mit den deutschen Sportchefs gleichsam auf Studienreise in den USA. Im November ist Nauders bzw. die Sporthalle Imst, wo das Hallenturnier der Legenden ausgetragen wird, sein Revier.