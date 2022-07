„Salzburg im Finale - wir sind traurig, aber fair“

Hoher Besuch in unserem TV-Studio am Center Court der Generali Open in Kitzbühel! Die Fußballlegenden Krassimir Balakow und Maurizio Gaudino statteten Gastgeber Michael Fally einen Besuch ab, um über Tennis und jede Menge Fußball zu reden. Unter anderem den Umstand, dass beide in der Saison 93/94 nacheinander - Balakow mit Sporting Lissabon, Gaudino eine Runde später mit Eintracht Frankfurt - gegen die Salzburger Austria ausschieden. „Das sind Erlebnisse, die haften bleiben. Salzburg ging damals ins Finale, wir sind heute noch traurig, aber faire Verlierer“, sagt Gaudino.