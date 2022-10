Das nächste kuriose „Hotel“ bei der WM in Katar

Die Reederei MSC Cruises wird bei der diesjährigen Fußball-WM in Katar ein drittes Kreuzfahrtschiff als Hotel einsetzen. Die „MSC Opera“ werde ab 19. November einen Monat lang im Hafen der Hauptstadt Doha Gäste aufnehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Genf mit.