Bomben-Alarm legte Salzburger Wahllokal lahm

Mit gefälschtem Pass zur Bundespräsidentenwahl! Auf diese wahnwitzige Idee kam am Sonntag ein Mann in der Stadt Salzburg. Er machte sich zum Wahllokal in der Volksschule Aigen auf und zeigte seinen falschen Ausweis vor. Alle Diskussionen waren vergebens. Der Wahlleiter verwies den Mann des Gebäudes - seine Stimme durfte er klarerweise nicht abgeben.